Covid-19 : le pass vaccinal va-t-il vraiment disparaitre le 31 juillet ?

Levé mi-mars, sauf à l’hôpital, le pass vaccinal s’est effacé de notre quotidien. Et il doit bientôt disparaitre pour de bon avec la fin définitive de l’état d’urgence sanitaire, le 31 juillet prochain. Dans un tweet, le sénateur UDI Loïc Hervé l’a par exemple rappelé : "Le pass sanitaire et le pass vaccinal disparaîtront AUTOMATIQUEMENT le 31 juillet 2022, si aucun texte de loi ne les prolonge. En cohérence, je me battrai évidemment contre toute prolongation de ces mesures autant inutiles que privatives de liberté".