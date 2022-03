Port du masque : deux ans de revirements et de polémiques pour le gouvernement

Début 2022, le reflux épidémique après la vague Omicron permet un certain relâchement. À partir du 2 février 2022, l'obligation de porter un masque à l'extérieur disparaît, puis le 28 février, il n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, exception faite des transports. Ce 14 mars est la nouvelle étape de cet allègement. Mais le ministre de la Santé Olivier Véran a déjà mis en garde contre en rebond de l'épidémie et mis "en exergue", selon lui, "la nécessité que les personnes fragiles continuent de se protéger" et de porter le masque. Combien de temps la liberté de ne plus porter de masque au cinéma, au travail ou au supermarché durera-t-elle ?