Crack à Paris : Anne Hidalgo veut saisir la Cour européenne des droits de l'homme

La question du crack à Paris bientôt devant la Cour européenne des droits de l'homme ? Anne Hidalgo a annoncé ce jeudi son intention de saisir la juridiction européenne contre le projet du préfet de police de déplacer les consommateurs de crack du nord-est parisien à une friche ferroviaire de Bercy.

La candidate du PS à l'élection présidentielle reproche au préfet Didier Lallement la "non-prise en compte de la sécurité des riverains et des personnes qui habitent à proximité de ces lieux de deal et de consommation", et de traiter les toxicomanes d'une façon "indigne, qui n'a plus rien à voir avec le respect des droits humains".