Crédit immobilier : le prêt à taux zéro bientôt accessible à un plus grand nombre de Français ?

Le PTZ est un dispositif qui aide des ménages à revenus modestes et intermédiaires à acquérir leur première résidence principale. Les logements neufs et anciens peuvent faire l'objet d'un tel prêt. Mais concernant les logements anciens, en plus de nécessiter des travaux représentant au moins 25% du montant de l'opération à financer, ils doivent être situés dans les zones B2 et C, qui aujourd'hui ne correspondent pas à des zones en tension. Donc, "on est en train de travailler sur un décret qui permettra à plus de villes de rentrer dans les zones en tension", a confirmé le ministre. En faisant entrer plus de villes dans les zones en tension (Paris étant par exemple en zone A), le gouvernement veut donc rendre le PTZ accessible à plus de personnes.