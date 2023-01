"Résultat clair" contre "sortie irresponsable" : le psychodrame continue au Parti socialiste

Qui d'Olivier Faure ou de Nicolas Mayer-Rossignol sera le prochain Premier secrétaire du Parti socialiste ? Le psychodrame continue au sein du parti à la rose. Alors que le député de Seine-et-Marne avait été déclaré vainqueur d'une courte tête (50,83%), le maire de Rouen a contesté les résultats, évoquant de nombreux incidents. Depuis, une commission de récolement, chargée de valider le scrutin, a été convoquée.

En attendant ses conclusions, Olivier Faure continue de proclamer sa victoire. "Le résultat est clair et net", fait valoir le Premier secrétaire sortant dans les colonnes du Journal du Dimanche. "Le temps des votes est terminé. Je suis reconnaissant aux socialistes de m'avoir confirmé dans la plus belle des fonctions, celle de conduire et d'animer le parti de la justice sociale et écologique."