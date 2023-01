"Qui aurait pu prédire la crise climatique ?" : Emmanuel Macron répond aux critiques

"On a voulu me faire dire qu'au fond, je n'aurais jamais lu aucun rapport du GIEC, de l'IPBES (une plateforme intergouvernementale scientifique, NDLR), de tous les experts, et que je découvrais en 2022 les dérèglements climatiques", déplore le chef de l'État. "J'ai beaucoup d'humilité, mais cela fait des années que nous agissons. Ce n'est pas très crédible comme attaque. J'ai le sentiment qu'il y a quand même eu beaucoup de mauvaise foi."

"J'ai simplement voulu dire qu'au fond, c'est allé encore plus vite que prévu. Et ça, je crois que c'est assez vrai", assure-t-il. "Même tous ceux qui, depuis des années, alertent sur l'effondrement de la biodiversité, sur le dérèglement du climat, ont dit 'regardez l'été dernier, cela va encore plus vite que nous l'avions prédit et nous sommes encore plus touchés qu'on ne l'avait prévu'. Je n'ai rien voulu dire de plus."