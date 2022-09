Crise de l'énergie : bouclier tarifaire, sobriété... que pourrait annoncer Élisabeth Borne ce mercredi ?

La cheffe du gouvernement doit d'abord faire un point sur nos approvisionnements. Élisabeth Borne "présentera l'état de la situation énergétique du pays", indique Matignon, et devrait également dévoiler des scénarios pour l'approvisionnement dans les prochains mois et années. Plus tôt dans la journée, les gestionnaires du transport d'électricité et de gaz (RTE et GRTgaz) auront publié leurs prévisions.