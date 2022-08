Crise de l'énergie : Emmanuel Macron a-t-il réellement fermé 14 réacteurs nucléaires ?

Ce sont des "archives de la honte" qui ressurgiraient. Alors que les livraisons de gaz russe se font de plus en plus rares et que l'été touche à sa fin, la question de la production nucléaire française est au cœur de toutes les discussions. Et de toutes les accusations. Depuis ce lundi 29 août et l'explosion des prix de l'électricité sur le marché du gros français, plusieurs personnalités attaquent le bilan d'Emmanuel Macron en la matière.