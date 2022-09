Crise de l'énergie : l'Allemagne va-t-elle vraiment taxer les superprofits ?

En résumé, comme l'a souligné Bercy auprès de TF1info, les mécanismes entre les deux pays "ne sont pas forcément les mêmes, mais la logique elle, l'est". Le producteur d'électricité a pour obligation de payer à EDF la différence entre le prix seuil de production et son prix de vente. Comme pour les Allemands, cette mesure ne relève en rien de la fiscalité. Reste que le choix d'une taxe sur les superprofits a bel et bien été adopté par au moins cinq de nos voisins, et est actuellement en discussion en République Tchèque.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.