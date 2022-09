Sobriété énergétique : la Tour Eiffel va s'éteindre plus tôt

Cette mesure visant le chef-d'œuvre de Gustave Eiffel s'inscrit dans une logique d'économies, initiées depuis plusieurs années, avec la mise en place d'éclairages moins puissants et énergivores. Depuis 2016, selon la SETE, la performance énergétique du troisième monument le plus visité en France serait "en baisse continue de 9% par an en moyenne".