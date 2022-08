Crise de l'énergie : le retour du Conseil de défense, cet outil tant décrié par l'opposition

Le rendez-vous élyséen était devenu hebdomadaire pendant la crise sanitaire, avant de s'espacer puis de disparaître. Ce vendredi, Emmanuel Macron ressuscite le Conseil de défense. Cet outil de gestion de crise, privilégié à de si nombreuses reprises par le chef de l'État, sera, cette fois-ci, consacré à la crise énergétique et à l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France. L'objectif sera "de faire le point sur la situation ainsi que sur les scénarios envisagés pour se préparer à tous les cas de figure cet automne et cet hiver", a précisé l'entourage présidentiel lundi à TF1 et LCI.