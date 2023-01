Crise de l'hôpital : l'ordonnance d'Emmanuel Macron pour les soignants

Le président souhaite une réorganisation du travail à l'hôpital "d'ici au 1er juin" pour lui permettre de garder les soignants qui le quittent et de le rendre plus attractif. Il a notamment déploré une "hyper-rigidité" dans l'application des 35 heures et un système qui "ne marche qu'avec des heures supplémentaires".

Aussi, il souhaite qu'au plus tard d'ici le 1er juin "chaque hôpital adapte ses plannings et son organisation de travail au niveau du service. Chaque service doit pouvoir s'organiser en autonomie et liberté. Il faut qu'il redevienne l'unité organique et humaine d'organisation" des hôpitaux, a estimé Emmanuel Macron.

Il souhaite également que la direction des hôpitaux soit assurée par un tandem "administratif et médical", constitué sur la base d'un "projet".