Crise des urgences : "Il n'y a pas de fermetures, il y a des accès régulés", défend François Braun

Un été sur la corde raide. Éreintées par deux années de Covid-19, une crise amplifiée par un manque de personnel, les urgences n'arrivent plus à fonctionner correctement. "Notre système de santé, et plus particulièrement les services d'urgences, font face à des tensions importantes", a informé le ministère de la Santé, le 25 juillet dernier. "Il est important de ne pas surcharger les urgences afin que ces services restent disponibles pour accueillir les cas les plus graves et d'orienter au mieux les personnes qui ont besoin de soins." Près de 20% des services ont été contraints de limiter leurs activités, voire de fermer, selon une liste établie en mai par l'association Samu-Urgences de France. Un chiffre en progression depuis le début de l'été.

"Il n'y a pas de fermetures d'urgences", a défendu le ministre de la Santé François Braun, en déplacement au CHU de Nantes, mercredi 3 août, pour visiter, notamment, les urgences adultes et pédiatriques. "Il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé. C'est un terme qui fait peur. Il y a un accès régulé médicalement par des soignants vers les services d'urgences, dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. Cette régulation n'apporte pas une dégradation des soins, comme je peux l'entendre, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins", a assuré l'auteur de la "mission flash" chargé de trouver une solution à la crise des urgences.