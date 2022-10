Crise des Urgences pédiatriques : Olivier Véran annonce un "plan d'action immédiat"

Une tentative de réponse à la crise traversée par des services d'urgence pédiatriques en voie de saturation. Le gouvernement va lancer un "plan d'action immédiat" avec notamment l'activation de "plans blancs" dans les territoires les plus touchés, "là où c'est nécessaire", a annoncé Olivier Véran ce dimanche.

"Le président de la République a été interpellé par un collectif (...) et il a sollicité immédiatement la Première ministre et le ministre de la Santé, pour qu'un plan d'action immédiat puisse être mis en place", a affirmé le porte-parole du gouvernmeent, pointant l'épidémie précoce de bronchiolite comme l'une des causes des difficultés rencontrées par les soignants.