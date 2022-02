Crise en Ukraine : quelle est la position des candidats à l'élection présidentielle ?

Dans un communiqué publié le 14 février, Eric Zemmour estime que la France "peine à faire entendre sa voix dans la crise ukrainienne". L'ancien polémiste estime que "toute atteinte à la souveraineté de l’Ukraine serait inacceptable" et que "la meilleure manière de préserver la souveraineté de l’Ukraine est qu’elle n’appartienne à aucun bloc : ni à celui de l’Otan, ni à celui de la Russie". "Je propose que la France présente à l’Ukraine, à la Russie, et à tous les pays européens membres de l’Otan qui le souhaitent, un projet de traité sur la sécurité et la paix en Europe" qui "prévoirait la fin de l’élargissement de l’Otan et préserverait la liberté et la souveraineté de l’Ukraine", écrit-il, ajoutant qu'il souhaite "reconstruire un dialogue apaisé et constructif avec la Russie, dont la place historique et culturelle est indéniable au sein de la civilisation européenne".

La candidate du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, est elle aussi favorable à un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Reçue par le président russe lors de la campagne présidentielle française de 2017, elle prône d'une manière générale un "rééquilibrage" des relations de la France avec les États-Unis et la Russie, et déplore que Paris et l'Union européenne aient "disparu" des négociations autour de l'Ukraine. "Une fois de plus, l'Union européenne démontre sa faiblesse diplomatique puisque les États-Unis discutent aujourd'hui avec la Russie d'un territoire qui est (...) européen", estimait-elle le 26 janvier dernier. Comme Eric Zemmour, elle souhaite faire sortir la France de l'Otan.