Éclairage, chauffage... Strasbourg mise sur la sobriété énergétique pour faire des économies

"On va garder le cap du projet fixé, avec comme priorité l'urgence climatique, en continuant d'investir massivement dans la transition écologique, que ce soit dans la végétalisation, les transports ou la rénovation thermique", a toutefois affirmé Jeanne Barseghian, élue en 2020, selon qui une hausse de la fiscalité est exclue à ce stade. S'il "n'est pas question d'annuler ou de supprimer le marché de Noël", l'un des plus anciens et plus fréquentés d'Europe, la mairie le souhaite "plus sobre et plus responsable dès cette année", en travaillant notamment sur l'articulation entre illuminations et éclairage.

"Ralentir le rythme des dépenses est indispensable", a assuré Syamak Agha Babaei, premier adjoint à la mairie, en charge des finances, selon qui, sans aide de l'État, "un choc des finances publiques locales est en train de se profiler". "Les mesures annoncées donnent l'impression d'une fatalité par le refus de la croissance, de l'attractivité économique, de l'innovation pour compenser et contrer ces difficultés", a pour sa part fustigé dans un communiqué le conseiller municipal d'opposition du parti Horizons Pierre Jakubowicz, selon qui "la municipalité d'extrême gauche a cramé la caisse sans compter".