Crise énergétique : Marine Le Pen réclame une session extraordinaire du Parlement pour en discuter

"Après avoir minimisé la crise pour excuser votre inaction, vous annoncez désormais des coupures et même des rationnements", poursuit Marine Le Pen, très critique envers le gouvernement. "Compte tenu des erreurs terribles que vous avez commises et de votre manque de discernement, nous n’avons aucune confiance dans l’exécutif pour protéger les Français et rendre à la France sa souveraineté énergétique." Aussi, elle conteste "que le président de la République contourne le Parlement pour gérer la crise avec un Conseil de défense énergétique".