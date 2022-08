"On ne va pas couper le gaz chez les ménages français", rassure Élisabeth Borne

Le gaz ne sera pas coupé chez les Français. C'est l'annonce faite par la Première ministre Élisabeth Borne. Pour sa première interview politique dans la rentrée, la locataire de Matignon a affirmé, mardi 30 août, que les éventuelles coupures de gaz, en cas de pénurie de cette source d'énergie, ne concerneraient pas les foyers, mais cibleraient les entreprises.

"On ne va pas couper le gaz chez les ménages français", a rassuré celle qui a succédé à Jean Castex, invitée de l'émission "Quotidien" sur TMC. "C'est sur nos entreprises, les gros consommateurs, qu'il pourrait y avoir des coupures. Elles pourraient survenir "si toutes les mauvaises hypothèses se conjuguent : si la Russie coupe ses approvisionnements, si jamais il y a des tensions sur le GNL (gaz naturel liquéfié) et que les commandes qu'on a passées ne sont pas honorées, s'il y a un hiver très froid", a-t-elle énuméré. "Évidemment, ça aurait des conséquences économiques et sociales. Personne ne veut ça."