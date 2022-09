Énergie : les ménages se chauffant au fioul et au bois, grands oubliés du gouvernement ?

Les ménages se chauffant au fioul et au bois sont-ils les grands oubliés du gouvernement ? Ce mercredi, la Première ministre a annoncé la prolongation du bouclier tarifaire pour limiter à 15% les hausses de prix de l’électricité et du gaz en 2023, et indiqué la distribution de chèques énergies exceptionnels de 100 à 200 euros aux 12 millions de foyers les plus modestes d'ici à la fin de l’année. Mais aucune aide spécifique n’a été dévoilée pour aider les ménages se chauffant au fioul ou au bois, eux aussi concernés par l'augmentation des prix en l'absence de tarifs réglementés.