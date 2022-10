Crise du Covid-19 : Edouard Philippe placé sous le statut de témoin assisté

Suite à cette audition, l'ancien Premier ministre a été placé sous le statut de témoin assisté pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "abstention volontaire de combattre un sinistre". Ce statut est plus favorable que l'autre option qui aurait pu être choisie par les trois magistrats de la CJR, qui était la mise en examen. Contacté par LCI, son avocat, Me Emmanuel Marsigny, n'a pas souhaité faire de commentaire. Dans une interview au Parisien le 8 octobre dernier, le maire du Havre contestait "vigoureusement les incriminations" qui lui étaient reprochées.

La plainte qui vise l'ancien Premier ministre est notamment liée à la gestion des stocks de masques à l'époque de la crise, le manque d'anticipation ou encore le maintien du premier tour des municipales le 15 mars 2020, malgré l'épidémie. D'autres membres du gouvernement sont également visés par des plaintes liées à la gestion du Covid-19.