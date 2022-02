Crise ukrainienne : quel impact sur la campagne d'Emmanuel Macron ?

La crise ukrainienne a des répercussions jusque sur la scène politique nationale. Lundi soir, le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d'entrer dans les territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine, faisant craindre un conflit armé aux portes de l'Europe. La situation internationale réclame l'attention de tous les présidents et chefs de gouvernements européens et occidentaux, à commencer par Emmanuel Macron. Ce qui repousse encore son imminente annonce de candidature à un second mandat.