Critiqué par les macronistes, François Ruffin se défend d'avoir insulté Emmanuel Macron

Mais c'est surtout le terme "bâtard" qui a été retenu par la partie adverse et qui a entraîné une levée de boucliers dans les rangs des soutiens d'Emmanuel Macron. Le président du groupe LaREM à l'Assemblée Nationale, Christophe Castaner, a jugé sur Twitter que François Ruffin avait recours à "la provocation et l’excès" et avait adopté un comportement "indigne d'un élu de notre parlement". "Il reste au final fidèle à l’esprit de la France Insoumise : on insulte les vainqueurs ('bâtard'), on méprise le vote des Français, on refait constamment le match", a-t-il écrit.

Quant à Nathalie Loiseau, eurodéputée membre du parti Horizons d'Edouard Philippe, soutien d'Emmanuel Macron, elle estime que le député de la Somme "insulte le Président de la République, mais aussi tous ceux qui l'ont réélu". "Mauvais perdant, la rancœur l'égare", a-t-elle ajouté. De nombreux députés LaREM ont aussi répondu à la sortie du parlementaire en accusant tous la France Insoumise d'"indignité".