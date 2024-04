Cursus, concours : Emmanuel Macron annonce une réforme de la formation des enseignants

En visite dans une école parisienne, le président de la République a annoncé un changement dans la formation des enseignants ce vendredi. "Le concours sera passé à la fin de la Licence", soit à bac+3 au lieu de bac+5 actuellement.

Emmanuel Macron veut "mieux former", "mieux préparer" et "mieux reconnaître nos compatriotes qui veulent s'engager" dans le métier d'enseignant. Pour cela, le président de la République a annoncé ce vendredi au cours d'une visite dans une école parisienne que leur concours serait réformé. "Le concours sera passé à la fin de la licence", soit à bac+3 au lieu de bac+5 actuellement, a déclaré le chef de l'État.

Ce sujet de la formation des enseignants est récurrent. Les concours avaient déjà été déplacés de la première année de master à la seconde par une réforme de 2021, et plusieurs changements avaient eu lieu dans ce cursus les années précédentes. "On voit bien que le système qu'on a adopté ces dernières décennies n'était sans doute pas le meilleur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faisait naviguer les enseignants pendant cinq ans post-bac avec des filières qui étaient diverses et variées", a commenté Emmanuel Macron. Il souhaite que ce nouveau changement s'opère dès la rentrée prochaine et soit généralisé "d'ici à 2/3 ans".

Par ailleurs, le chef de l'État a annoncé une rallonge de 98 millions d’euros en septembre prochain au Pacte enseignant, déjà doté à la dernière rentrée de 750 millions d'euros, pour assurer des missions de remplacement ou de soutien scolaire à destination des élèves en difficulté.