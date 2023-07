D’où vient l’expression "La France incendiaire", reprise par Renaissance et le RN pour désigner LFI ?

Invité du Grand Jury, l’émission de LCI-RTL-Le Figaro, cinq jours après la mort de l’adolescent tué par un policier à Nanterre, le président du Rassemblement national déclare : "La France insoumise pourrait s'appeler la France incendiaire. Depuis le début des émeutes, (elle a) tout fait pour inciter à l'insurrection et inciter au soulèvement contre l'ordre républicain et contre les forces de l'ordre".

Un élément de langage utilisé pour la première fois dans le champ politique ce jour-là, mais qui a pu être lu plus tôt sur les réseaux sociaux. Dès le 29 juin, un compte Twitter emploie ce terme pour répondre à Jean-Luc Mélenchon, qui appelle non pas au calme, mais à "la justice". Le 30 juin, le même qualificatif revient dans une discussion entamée sous un article du site d’extrême droite Riposte Laïque, consacrée à la mère de Nahel et à la marche blanche de Nanterre.