Damien Abad accusé de violences sexuelles : les réponses du gouvernement

La Première ministre, Elisabeth Borne, a été à plusieurs reprises interrogé sur Damien Abad et les accusations portés contre lui lors de son déplacement dans le Calvados ce weekend. Elle a affirmé n'avoir pas été courant avant la nomination de l'ancien député Les Républicains avant la lecture de l'article de Mediapart et a insisté sur le fait "que s'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision". Elle a égalemnt assuré qu'il ne pouvait y avoir "aucune impunité" concernant les violences sexuelles.

La porte-parole du gouvernement a précisé qu'après ce discours tenu par la Première ministre, celle-ci avait convoqué Damien Abad pour un entretien en personne, dimanche soir, en rentrant de son déplacement en Normandie. Selon Olivia Grégoire, elle lui aurait alors rappelé son engagement personnel sur cette question et qu'elle suivrait de près les éventuelles décisions de justice qui seront rendues.