Qu'est-ce que l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, à l'origine de l'affaire Abad ?

"Dans cette tribune, nous alertions sur la récurrence systémique des violences sexuelles et sexistes dans le milieu politique, de l'échelon municipal jusqu'au plus haut niveau", explique Fiona Texeire auprès de TF1info. "Par la suite, nous avons souhaité nous constituer en association, afin d'alerter sur la présidentielle, puis sur les législatives. Le but ? Interpeller les partis pour qu'ils n'investissent pas les hommes politiques mis en cause."

L'Observatoire épie la presse, notamment locale, et met en lumière les accusations de violences sexuelles portées contre les candidats. Dans l'ombre, l'association assure également un soutien aux femmes prêtes à témoigner. "La confiance qu'a inspiré notre action a poussé des femmes à se confier spontanément à nous", poursuit Fiona Texeire. "Certaines nous ont demandé conseil pour les orienter." C'est ce qu'il s'est passé pour Chloé, l'une des accusatrices sous pseudonyme de Damien Abad, qui a contacté l'association quelques jours avant les révélations dans la presse.