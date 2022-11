Dans l'Oise, le combat d'un maire LR contre la chasse à courre

Aujourd'hui, Arnaud Dumontier veut exprimer cet "élément de singularité" qui le différencie des membres de son parti : il demande l'abolition de la chasse à courre. "Je pense que la chasse à courre n'a plus lieu d'être, j'y suis opposé, je pense que cette méthode est datée", assure celui qui "pense en revanche que la chasse est essentielle pour la préservation de l'environnement". Si sa position diffère de la ligne de son parti, il "[s]'en fou[t] royalement. Je fais de la politique dans l'intérêt de mes concitoyens, conformément à mes convictions. Donc, je fais partie des LR qui sont contre la chasse à courre", affirme-t-il.

Lors de la dernière élection présidentielle, quand Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot plaidaient pour l'interdiction de la chasse les week-ends et les vacances, Valérie Pécresse défendait "toutes les chasses" et avait demandé d'"arrêter de faire la chasse aux chasseurs", les "premiers amoureux de la nature. On n'entrave pas la pêche et la chasse qui sont des libertés issues de la Révolution".

À défaut de lui attirer le soutien de son parti, la position d'Arnaud Dumontier lui attire la sympathie de la sénatrice socialiste de l'Oise Laurence Rossignol. "Nous partageons au moins un combat commun", sourit-il.