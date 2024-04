Dans le collimateur de Darmanin, le mouvement d'ultragauche "Défense collective" dissous

Le mouvement rennais d'ultragauche Défense collective (DefCo) a été dissous ce mercredi en Conseil des ministres. Son démantèlement a été évoqué il y a un an par le ministre de l'Intérieur. "DefCo" a annoncé sur X qu'il allait se battre contre cette décision.

Le mouvement rennais d'ultragauche Défense collective (DefCo) a été dissous ce mercredi en Conseil des ministres, selon le communiqué du Conseil. Cette dissolution a été évoquée il y a un an par Gérald Darmanin. Dans un entretien au Journal du Dimanche, le ministre de l'Intérieur a alors expliqué que ses services avaient "identifié un mouvement nommé Defco qui appelle au soulèvement".

"Nous allons aussi lancer sa dissolution", a-t-il ajouté, alors qu'il venait par ailleurs d'enclencher la dissolution du collectif écologiste radical des Soulèvements de la Terre, un des organisateurs de la manifestation violente de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) contre les mégabassines en 2023. Le Conseil d'Etat lui a infligé un camouflet en novembre en annulant cette dissolution.

DefCo défend "une vision émancipatrice de la lutte"

Fondé en 2016 au moment de la contestation contre la loi El Khomri sur le travail, DefCo se présente comme "un groupe entièrement ouvert et public, autonome des organisations politiques, indépendant des commissions et des assemblées", et qui assume "des discours critiques sur la police et la justice", comme le rapporte l'AFP.

Le mouvement défend "une vision émancipatrice de la lutte" grâce à des "ateliers juridiques et stratégiques" ou grâce "à la distribution de matériel de protection et de conseils en manifestation et en assemblées". "Notre dissolution a été prononcée aujourd’hui par le Conseil des Ministres. Comme nous l’avions déjà annoncé dans notre communiqué précédent, nous comptons nous battre contre cette décision via tous les recours possibles", a réagi DefCo sur X.

"Nous continuerons de communiquer sur l'évolution de la procédure via nos réseaux", a ajouté le groupe. Un appel à manifester dans le centre-ville de Rennes en soutien à Défense Collective a été lancé pour mercredi en fin de journée. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a indiqué dans un communiqué avoir interdit "la manifestation, non déclarée en préfecture, prévue ce jour à Rennes, le port et le transport d’armes par nature et de tous objets susceptibles d’en constituer", ainsi que le transport de mortiers, d'artifices.

La cheffe de file de l'opposition Renaissance à la mairie de Rennes Carole Gandon s'est félicitée auprès de l'AFP d'une dissolution "plus que bienvenue". "Ces groupuscules sèment le chaos, agressent nos policiers, saccagent les commerces et l’espace urbain et incitent à la haine de nos institutions", a-t-elle estimé.