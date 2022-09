Dark stores : le gouvernement joue l'apaisement et s'engage à mettre fin au "flou"

En janvier, l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) dénombrait plus de 80 dark stores à Paris et dans sa proche banlieue, et au moins 25 dark kitchens. Selon le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, qui se félicite que "le gouvernement confirme l'illégalité observée, notamment à Paris, sur des dizaines de dark stores et donc la nécessité de leur fermeture immédiate", il y en a désormais "150 à 200 en France, et une grosse centaine à Paris".