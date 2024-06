Le président de la République a décidé ce dimanche de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser de nouvelles élections législatives. La Constitution indique que le scrutin doit avoir lieu "vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution". Le premier tour se tiendra le 30 juin, le second le 7 juillet.

"Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second", a annoncé ce dimanche le président de la République Emmanuel Macron, prenant acte de la défaite de son parti aux élections européennes.

Le chef de l'État répond à la demande de Jordan Bardella qui, fort de son succès, avait appelé à l'organisation de "nouvelles élections législatives" via la dissolution de l'Assemblée nationale.

Que prévoit la Constitution ?

Comme l'indique la Constitution à son article 12, "les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution". Emmanuel Macron choisit donc d'organiser un nouveau scrutin le plus rapidement possible, 21 jours après son annonce, avant le cœur de l'été et le début des Jeux olympiques.

Ce même article 12 de la Constitution indique que "l'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours". Aussi, "il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections".