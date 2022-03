VIDÉO - Face à V. Pécresse sur TF1-LCI, É. Zemmour persiste sur les réfugiés ukrainiens

La France doit-elle prendre sa part et accueillir les réfugiés ukrainiens ? Alors que plus de 2 millions de personnes ont déjà fui leur pays depuis l'invasion russe, la France s'attend à recevoir entre 50.000 et 100.000 personnes sur son territoire.

Ce sujet brûlant s'est invité dans le face-à-face entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour, jeudi 10 mars sur TF1 et LCI. L'ancien polémiste avait pris des positions ces derniers jours sur la question des réfugiés, affirmant que ces derniers devraient, pour l'essentiel, rester en Pologne. Il a nuancé ses propos plus tard, estimant que les Ukrainiens ayant des attaches en France ou parlant notre langue pourraient être accueillis.