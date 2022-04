Débat d'entre-deux-tours : le vrai du faux des accusations d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen

Pour sa première candidature à l’élection, la présidente du FN avait accordé un entretien à Terra Eco en février 2012. Si le magazine ne se vend plus aujourd’hui, il existe des archives de cette interview. À cette occasion, Marine Le Pen ne niait pas la réalité du changement climatique mais ne se disait "pas sûre que l’activité humaine soit l’origine principale de ce phénomène". Et considérait les membres du Giec comme des "prêtres" et des "évêques du changement climatique". Pour plus de détails sur les revirements de la candidate, vous pouvez également retrouver notre article sur le sujet.