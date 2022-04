Débat présidentielle : trois arguments de Marine Le Pen contre le bilan d'Emmanuel Macron passés au crible

Mais alors comment renflouer les caisses de l'État ? Pour Marine Le Pen, la solution est toute trouvée. Elle propose de diminuer la contribution nationale à l'Union européenne, qui a "augmenté de 50% en cinq ans". Une explosion qui n'est pas "raisonnable", avait-elle déploré le 12 avril au 20H de TF1.

Mais qu'en est-il ? Pour connaitre l'évolution de cette contribution, on peut se tourner vers l'annexe au projet de loi de Finance (PLF) pour l'année 2022, portant sur "les relations financières avec l'Europe". On y lit qu'à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, la France versait 16,3 milliards d'euros annuels au budget commun, faisant d'elle la deuxième contributrice la plus importante, derrière l'Allemagne. En 2021, c'était 27,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 67%.

Il convient néanmoins de rappeler que, comme pour le budget, ces montants ont forcément été affectés par la crise sanitaire. Toujours selon la Cour des comptes, "2,2 milliards d'euros" de cette contribution sont liés en "quasi-totalité" à l'impact de la pandémie. Si l'on retire cette somme, la hausse retombe donc à 53%, comme l'a évaluée la candidate.