Débat Macron-Le Pen : quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux ?

Chaque semaine, avec notre partenaire Visibrain, outil de veille des réseaux sociaux, TF1info établit le baromètre des sujets les plus commentés sur la présidentielle 2022.

À l'occasion du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Visibrain a mesuré pour nous, tout au long de cette soirée, l'impact de cette confrontation à 4 jours du second tour de l'élection. Le débat a fait 1.212.215 posts publiés sur les réseaux sociaux entre 19 heures et minuit.