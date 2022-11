Aurélien Pradié conteste avoir parlé d'un "uniforme" obligatoire à l'université : a-t-il prononcé ce mot ?

On constate ici que le député LR prononce non seulement de manière explicite le terme "uniforme", qu'il le préconise pour tous les élèves, y compris à l'université, et qu'il se montre très affirmatif sur la question. Relancé à deux reprises par Ruth Elkrief, Aurelien Pradié persiste et signe à chaque fois. La séquence est à retrouver en vidéo ci-dessous.