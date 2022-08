Aux universités d'été de LFI, "l'insoumise" Rachida Dati tout sourire malgré des désaccords de fond

Avant de finalement retrouver un ton de complicité assez inattendu, décochant quelques railleries non pas tant contre la majorité, ennemi commun, mais plutôt à l'encontre de l'équipe socialiste d'Anne Hidalgo à la Mairie de Paris, accueillies par des rires. "Je ne suis pas aux ordres, moi aussi je suis insoumise", a-t-elle même tenté, à un moment où l'auditoire la pressait de répondre à une question. "Plaisir partagé", ont-ils conclu à la fin des discussions. "La binarité ne génère que de la frustration et du désintérêt pour les Français pour le vote. (...) Ce type de débat suscite de l’intérêt sur l’engagement politique et citoyen", s'est réjoui Rachida Dati, remerciant ses hôtes pour l'invitation.