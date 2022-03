Zemmour et Pécresse s'accusent mutuellement de mensonges : au fond, qui dit vrai ?

Eric Zemmour partisan d'une légalisation du cannabis ? C'est exagéré

Valérie Pécresse a, elle aussi, ciblé Eric Zemmour. Elle a fait remarquer ses revirements sur plusieurs sujets, à commencer par le cannabis. "Vous avez été pour la dépénalisation du cannabis", a lancé la candidate LR, ce que l'intéressé a nié en bloc. Selon lui, il a seulement évoqué le fait qu'il y "réfléchissait". Qu'en est-il réellement ? Sur le plateau de CNEWS en mai 2021, l'ancien journaliste s'expliquait ainsi : "Vous devinez que spontanément j'ai plutôt un tempérament répressif et que je n'ai pas du tout envie que mes enfants fument du cannabis. Mon premier réflexe est de dire qu'il faut réprimer encore plus".

Dans la foulée, il émettait toutefois quelques réserves : "J'essaye de réfléchir en fonction des faits et des réalités. Je me dis que ça ne marche pas ! Peut-être qu'il faut trouver une autre solution." De là à songer à une possible légalisation ? "Je me demande - oui j'en suis arrivé là - si on ne devrait pas organiser la légalisation ordonnée du cannabis", confessait Eric Zemmour. Il s'agit ici de la sortie que l'on pourrait qualifier de plus favorable à la légalisation du cannabis exprimée par le candidat de Reconquête!. Valérie Pécresse déforme donc sa position, puisqu'il ne s'est jamais prononcé de manière formelle en faveur d'un marché légal.