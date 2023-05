Débroussaillement, jet de mégot : les députés examinent un texte pour mieux prévenir les feux de forêt

Tout faire pour éviter un été aussi ravageur que l'été 2022 sur le plan des incendies. C'est ce à quoi doit servir la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, examinée à partir de ce lundi 15 mai à l'Assemblée nationale et déjà adoptée en première lecture par le Sénat à l'unanimité. Face à la multiplication des feux "hors norme", touchant parfois des zones jusqu'ici épargnées, le texte, initié par des sénateurs LR et centristes, jette les bases d'une "stratégie nationale" associant tous les acteurs concernés, souhaite "mieux réguler les interfaces entre forêts" et zones urbaines et sensibiliser davantage la population.