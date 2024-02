Salon de l'agriculture : "grand débat" et longue déambulation au programme d'Emmanuel Macron samedi

Emmanuel Macron inaugurera le Salon de l'agriculture ce samedi 24 février, où il devrait rester de longues heures. En pleine crise agricole, le président de la République a choisi d'y organiser un "grand débat" pour discuter avec plus d'une centaine d'agriculteurs et acteurs du secteur.

Jamais un Salon de l'agriculture ne s'est ouvert dans un climat aussi tendu entre la profession et le gouvernement. Alors, à situation exceptionnelle, visite exceptionnelle. Pour cette édition 2024, Emmanuel Macron a choisi d'importer ses "grands débats" porte de Versailles. Selon les informations de TF1 et LCI, samedi 24 février, le président de la République profitera de sa visite pour discuter avec plus d'une centaine de personnes ; des agriculteurs, des représentants syndicaux, peut-être des écologistes et des représentants de la grande distribution. Plusieurs heures sont prévues pour ces échanges, qui selon une source exécutive seront organisés à l'endroit où sont normalement remises les médailles, avec une scénographie rappelant celle d'un ring.

Le reste de la visite du chef de l'État devrait être plus classique, mais pas moins mouvementée. Emmanuel Macron est attendu au tournant par les agriculteurs, que toutes les annonces formulées par le gouvernement ces dernières semaines n'ont pas satisfaits. Mercredi, après les nouvelles promesses de Gabriel Attal, les actions de mobilisation d'agriculteurs, comme l'invasion du siège social de Lactalis à Laval (Mayenne), se sont poursuivies partout en France. "Si on est là, c'est qu'on n'a pas été entendus", estimait après les annonces du Premier ministre un agriculteur sur la chaussée de l'autoroute A62, près de Montauban, bloquée depuis mardi après-midi.

Macron attendu porte de Versailles par un cortège FNSEA et Jeunes agriculteurs

Samedi matin, Emmanuel Macron pourrait être attendu au Salon par un cortège d'agriculteurs arrivé sur place la veille. En effet, les deux syndicats majoritaires, FNSEA et Jeunes agriculteurs (JA), ont prévu de faire converger jusqu'aux portes du Salon plusieurs tracteurs ; et plusieurs agriculteurs pourraient camper devant jusqu'à la venue du président.

Encore plus que les autres années, la visite du chef de l'État pourrait donc être mouvementée. Ce ne sera pas la première fois. En 2020 par exemple, Emmanuel Macron avait été vivement interpellé par une femme du mouvement des Gilets jaunes à qui il avait répondu : "Il faut que tout le monde retrouve la raison", déplorant "des gens qui sont devenus extraordinairement agressifs". L'année dernière, un jeune militant écologiste au T-shirt barré d'un "À quoi tu sers ?", lui avait reproché son inaction sur le climat en déclarant, sans écouter ensuite sa réponse : "Je suis là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas, parce qu'on n'en peut plus de demander gentiment". "Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique", lui répondait le président. Avant son élection, en 2017, c'est un œuf qu'Emmanuel Macron avait reçu lors d'un bain de foule.