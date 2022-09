Décès d'Elizabeth II : un maire peut-il refuser de mettre les drapeaux en berne ?

Le décès de la reine d'Angleterre a provoqué un retentissement mondial et déclenché une vague d'hommages. En réaction, le gouvernement français a demandé aux maires, par le biais d'une circulaire, de mettre les drapeaux en berne le jour des funérailles d'Elizabeth II, lundi 19 septembre. Si une large majorité d'élus vont s'y plier volontiers, ce n'est pas le cas de tous, à commencer par le maire de Bourges.

"La dernière fois que je l'ai fait, c'était obligatoire et c'était normal, c'était pour le décès de Valéry Giscard d'Estaing et juste avant, c'était après l'assassinat de Samuel Paty. Donc, je pense qu'il faut savoir mesurer les choses et qu'il faut réserver cela à des événements qui touchent les Français", estime l'ancien socialiste Yann Galut. Une position similaire à celle de Patrick Proisy, le maire LFI de Faches-Thumesnil, près de Lille (Nord).