Maire de Marseille pendant un quart de siècle, Jean-Claude Gaudin est mort

Ce lundi 20 mai, Emmanuel Macron a annoncé la disparition de Jean-Claude Gaudin, à l'âge de 84 ans. "Il était Marseille faite homme", lui a rendu hommage le président de la République.

C'est une figure du paysage politique marseillais. Ce lundi, Jean-Claude Gaudin est décédé, à l'âge de 84 ans. Maire de Marseille pendant vingt-cinq ans (de 1995 à 2020), ex-ministre (dans le gouvernement Juppé entre 1995 et 1997), président de Région, de Métropole ou encore vice-président du Sénat, c'était aussi un personnage emblématique de la politique française.

"Jean-Claude Gaudin n’est plus. Il était Marseille faite homme. De sa ville, sa passion, il avait l’accent, la fièvre, la fraternité. Pour elle, cet enfant de Mazargues s’était hissé aux plus hauts postes de la République qu’il a servie. Je pense à ses proches et aux Marseillais", a rendu hommage Emmanuel Macron sur le réseau social X.

Plus d'infos à suivre...