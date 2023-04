Décision du Conseil constitutionnel : opposants et syndicats toujours vent debout contre la réforme des retraites

"L'intersyndicale prend acte de ces décisions. Il revient donc aujourd'hui au Président de la République de prendre ses responsabilités. Devant le rejet massif de cette réforme, l'intersyndicale lui demande solennellement de ne pas promulguer la loi, seul moyen de calmer la colère qui s'exprime dans le pays", estiment les huit principaux syndicats français et cinq organisations dans ce texte.

"Monsieur le président de la République, ne promulguez pas cette loi ce week-end", a insisté le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger au 20 heures de TF1. Plus tôt dans la soirée, depuis un rassemblement déclaré devant l'Hôtel de ville de Paris, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet appelait à "un raz-de-marée populaire et historique" le 1er mai. "On ne peut pas diriger un pays contre son peuple", a-t-elle lancé.

Avant la décision du Conseil constitutionnel, l'Élysée avait fait savoir que le Président proposait aux syndicats une rencontre ce mardi 18 avril, dans une tentative de renouer le dialogue. Celle-ci est restée lettre morte. "Nous n'irons pas, nous n'entrerons pas dans un agenda politique. La vie des gens, la vie des travailleurs qui vont devoir travailler plus longtemps, elle n'est pas une séquence", a affirmé Laurent Berger, au nom de l'intersyndicale.