Candidature à la présidentielle : Emmanuel Macron refait le choix de la presse régionale

Une "Lettre aux Français" diffusée en ligne dès ce jeudi soir et publiée ce vendredi dans les titres de presse quotidienne régionale (PQR). C'est ainsi que le président de la République annoncera qu'il brigue un second mandat et se lance dans la campagne présidentielle. Au lendemain d'une allocution télévisée consacrée à l'Ukraine, Emmanuel Macron fait le choix de l'écrit, de la proximité et d'une très large audience pour se déclarer. Une méthode déjà éprouvée à de nombreuses reprises au cours de son quinquennat.