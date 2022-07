Déconjugalisation de l'allocation adultes handicapés : LaREM était-elle contre il y a un an ?

Quels étaient jusqu'à présent les arguments invoqués chez LaREM pour refuser la déconjugalisation ? Des députés ont notamment mis en avant le fait qu'une telle décision "bénéficierait aux couples aux revenus les plus élevés, sans améliorer la condition des plus fragiles". Par ailleurs, le gouvernement présentait cette mesure comme une "impasse", susceptible de remettre en cause "l'ensemble du système de protection sociale français fondé sur la solidarité familiale et nationale". Il craignait une forme d'effet "boule de neige", ouvrant la porte à une refonte de tous les minima sociaux et de la fiscalité.

Dans les rangs des députés LaREM, on pointait aussi du doigt lors des débuts des arguments jugés électoralistes. "Ce qui est honteux, c'est d'utiliser le sujet du handicap à des fins politiques", tonnait l'élue Christine Cloarec - Le Nabour. La secrétaire au Handicap de l'époque, Sophie Cluzel, avait par ailleurs avancé d'autres arguments, d'ordre technique cette fois. "Cette proposition de loi ne pourra pas s'appliquer avant des années, car aucun système informatique ne pourra la mettre en œuvre", avait-elle lancé à la tribune de l'Assemblée.

Mi-avril cette année, Emmanuel Macron avait toutefois laissé entrevoir qu'une évolution de la majorité sur la question de la déconjugalisation serait envisageable. Le cadre réglementaire actuel "crée une situation aberrante pour les personnes en situation de handicap", avait-il reconnu, "donc on va le bouger". Un changement de cap majeur alors que la question avait été tranchée à plusieurs reprises dans l'Hémicycle et que l'exécutif semblait ne pas vouloir entendre parler d'une remise en cause du fonctionnement de l'AAH.