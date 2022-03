Découvrez les noms des 12 candidats à l'élection présidentielle

"Nous nous sommes assurés du consentement de ces candidats pour vérifier la régularité de leur candidature. Nous avons en outre constaté le dépôt par chacun, sous pli scellé, de sa déclaration de patrimoine et de sa déclaration d'intérêt et d'activité", a indiqué Laurent Fabius. Il a révélé que 13.672 parrainages avaient été envoyés et reçus, et 13.427 validés. 65 personnes ont reçu des parrainages à leur nom.