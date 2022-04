Présidentielle 2022 : Marine Le Pen appelle-t-elle dans son programme à une "alliance avec la Russie" en matière de défense ?

Le rééquilibrage diplomatique voulu par Marine Le Pen doit également passer par la remise à plat de certains partenariats. Si le rôle de la Russie est remis en avant, "la relation avec l’Allemagne sera largement remaniée : partant du constat d’une profonde et irrémédiable divergence de vues doctrinale, opérationnelle et industrielle avec Berlin, notamment dans le domaine de la dissuasion nucléaire et de l’exportation d’armement". Enfin, "Paris prendra l’initiative d’une renégociation avec Washington des fondements complets de son partenariat dans tous les domaines. Il est attendu de cette négociation directe la

fin des dépendances trop souvent tolérées", peut-on lire.

La candidate RN, si elle adapte sa communication face au conflit en Ukraine, ne renie pas la main tendue à la Russie. Cette semaine sur France 2, la question suivante lui a été posée : "Est-ce que Vladimir Poutine peut redevenir un allié de la France ?" Ce à quoi elle a répondu du tac au tac : "Oui, bien entendu." Cela "dépend des terrains", a-t-elle ajouté, "je l'ai toujours dit, une grande puissance peut être en même temps un allié dans un certain nombre de territoires, un adversaire ou un concurrent". Quand Marine Le Pen affirme se positionner à "équidistance", Mediapart met en avant les nombreux appels du pied et prises de positions prorusses affichés au cours de la dernière décennie. Outre les prêts contractés auprès de banques russes, le site rappelle aussi l'opposition aux sanctions internationales contre Moscou au Parlement européen. Tout en rappelant que la députée du Pas-de-Calais avait partagé en 2011 son "admiration" pour Vladimir Poutine.