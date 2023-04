La limite d'âge des réservistes de l'armée bientôt rehaussée à 70 ans

La réserve de l'armée ouvre (un peu plus) ses portes. "On va rehausser les limites d’âge : désormais, on pourra être réserviste dans les armées françaises jusqu'à 70 ans et jusqu'à 72 ans pour certaines fonctions de spécialiste", a déclaré mardi Sébastien Lecornu, sur RTL. La limite d'âge est actuellement comprise entre 62 et 65 ans selon les cas, ont précisé à l'AFP les services du ministre des Armées.