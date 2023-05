Défilé du 14-juillet : le Premier ministre indien Narenda Modi invité d'honneur à Paris

"Cher Narendra, heureux de t'accueillir à Paris comme invité d'honneur du défilé du 14 juillet", a tweeté le président de la République ce vendredi dans un message écrit en français et en indien. Dans un communiqué envoyé quelques minutes plus tôt, l'Élysée avait appris que le Premier ministre indien avait été invité "à l'occasion du 25ᵉ anniversaire du partenariat stratégique entre la France et l’Inde".