Déjà en place pour les Européennes, la procuration en ligne étendue aux autres scrutins

Début janvier, le gouvernement a fait savoir qu'il serait possible de faire une procuration en ligne pour les élections européennes, le 9 juin prochain. Ce service va être généralisé. Pour les prochains scrutins, il ne sera désormais plus obligatoire de se déplacer en gendarmerie ou au commissariat.

Finie la file d'attente en gendarmerie ou au commissariat, à quelques jours d'un scrutin. Début janvier, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il serait possible de faire sa procuration en ligne pour les élections européennes. Ce mardi 23 avril, le Premier ministre, Gabriel Attal, a quant à lui indiqué la généralisation du dispositif pour les scrutins à venir, que ce soit pour des élections nationales ou locales.

Jusque-là, il fallait faire vérifier son identité au commissariat ou en brigade de gendarmerie pour que la procuration en ligne soit établie. Désormais, cette identité pourra être vérifiée via son compte France Identité.

Une démarche dématérialisée

Pour établir votre procuration en ligne, il faudra donc récupérer le numéro d'électeur et la date de naissance ou toutes les données d'état civil et la commune de vote de la personne qui doit voter pour vous. La demande se fait ensuite en ligne via le site maprocuration.gouv.fr. Une fois la démarche validée, un mail de confirmation vous est envoyé.

Petit bémol néanmoins, cette démarche dématérialisée sera seulement disponible pour les personnes qui disposent de la carte d'identité nouvelle version. Par ailleurs, il sera toujours possible de se rendre au commissariat ou en gendarmerie pour établir sa procuration de vote.

Pour établir sa procuration de vote, il faut cependant être certain d'être inscrit sur les listes électorales. Concernant le scrutin européen, il est possible de le faire jusqu'au 3 mai prochain. Ensuite, il n'y a pas de date limite pour l'établissement d'une procuration, mais pour être certain que celle-ci est validée à temps pour le scrutin qui approche, il est conseillé de commencer les démarches le plus tôt possible.