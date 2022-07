Délinquance, crack, exemplarité : Gérald Darmanin fixe les priorités du nouveau préfet de police de Paris Laurent Nuñez

Délinquance, trafics, déontologie : Gérald Darmanin a fixé sa lettre de mission au nouveau préfet de police de Paris, jeudi 21 juillet, à l'occasion de la passation de pouvoir entre Didier Lallement et Laurent Nuñez. "Éradiquer la délinquance qui touche désormais les quartiers les plus préservés de Paris constitue la première de vos priorités", a lancé en préambule le locataire de la place Beauvau, ajoutant que cette mission était "la raison d'être de la préfecture de police".

"Les mauvais citoyens, les délinquants ne doivent plus connaître aucun répit", a poursuivi Gérald Darmanin. "Vous devrez poursuivre la mobilisation des moyens nécessaires pour mieux réprimer toute forme de criminalité."

Selon le ministre de l'Intérieur, 1600 policiers supplémentaires ont été déployés à Paris depuis cinq ans et "1000 autres arriveront dans les cinq prochaines années", avec l'objectif de rendre les forces de l'ordre "plus visibles et encore plus présentes" à Paris et en proche banlieue.